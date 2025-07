Herschdorf. – Ein 15-jähriger Junge ist wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Unglück bereits am Freitag in der Nähe von Herschdorf (Ilm-Kreis) passiert. Das Fahrzeug, in dem sich drei Jugendliche befanden, kam beim Überholen von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe.

Alle Insassen wurden zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde von einem 18-Jährigen gelenkt.