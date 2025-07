In Sachsen-Anhalt sind Ende Juli Schauer und zum Teil Gewitter möglich. Der Sommer macht eine Pause. Wie das Wetter in dieser Woche wird.

Schauer, starke Böen, Gewitter: So wird das Wetter bis zum Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Ende Juli und Anfang August von seiner eher ungemütlichen Seite. Der Sommer macht eine Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schauen, Gewittern und Sturmböen.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Am Mittwoch ist es im Süden meist stark bewölkt. Ab Mittag lauern überall lokale Schauer. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 23 Grad, im Harz 16 bis 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Besonders in der zweiten Nachthälfte rechnet der Wetterdienst mit Sturmböen von bis zu 70 km/h auf dem Brocken.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Windböen auf dem Brocken erwartet

Der Donnerstag bringt überwiegend starke Bewölkung und Regen mit sich. Am Nachmittag sind örtlich Schauer und Gewitter möglich. Auf dem Brocken sind stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Freitag bleibt es größtenteils stark bewölkt, mit vereinzelten Regenschauern.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Am Freitag zeigt sich der Himmel weiter stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Im Tagesverlauf treten gebietsweise Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bei schwachem Wind niederschlagsfrei.

Der Samstag startet wechselnd bewölkt. Am Nachmittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt mit örtlichem Regen.