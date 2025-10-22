weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Neu erschienen: Chronist des Krieges

Neu erschienen Chronist des Krieges

Seine Vietnam-Fotos machten Horst Faas berühmt. Jetzt erscheint im Mitteldeutschen Verlag ein Buch über den Pulitzer-Preisträger.

Von Grit Warnat 22.10.2025, 11:07
Von Horst Faas dokumentiertes Leid: Südvietnamesische Zivilisten im Vietnam-Krieg.
Von Horst Faas dokumentiertes Leid: Südvietnamesische Zivilisten im Vietnam-Krieg. (Foto: picture alliance/associatedPress/Horst Faas)

Magdeburg/VS - Die Hemdsärmel hochgekrempelt, den schützenden Stahlhelm auf, die Leica-Kameras um den Hals. Als das Foto aus dem Jahr 1967 entstand, begleitete Horst Faas US-Truppen im Vietnam-Krieg. Jetzt ist dieses Porträtbild das Cover eines Buches, das im Mitteldeutschen Verlag Halle erschienen ist und an den Bildjournalisten erinnert.