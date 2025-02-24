Ein Tief über dem europäischen Nordmeer bringt milde, aber feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Gerade auf dem Brocken kommt es immer wieder zu Sturmböen.

Auch am Mittwoch ist auf dem Brocken mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tagen für deutlich wechselhafteres und windigeres Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen.

Unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt: Wechselhaft mit Schauern – Milde Temperaturen

Am Mittwoch, dem 22. Oktober, setzt sich das unbeständige Wetter fort. Neben dichten Wolkenfeldern gibt es immer wieder Schauer, aber auch längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Harz 10 bis 14 Grad. Der Wind bleibt lebhaft, auf dem Brocken weht er weiterhin in Sturmstärke.

In der Nacht zum Donnerstag, dem 23. Oktober, ist es wechselnd bewölkt, örtlich wird Regen erwartet. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 bis 8 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwind, auf dem Brocken sind Sturmböen zu erwarten.

Regen und teils orkanartige Böen auch im Flachland

Der Donnerstag, der 23. Oktober, ist geprägt von dichten Wolken und Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Es kann weiterhin lokale Sturmböen geben. Auf dem Brocken sind sogar orkanartige Böen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 24. Oktober, bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 10 Grad. Ein Südwestwind weht frisch mit Wind- und Sturmböen.

Wochenende mit sinkenden Temperaturen

Am Freitag, dem 24. Oktober, wird es etwas kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Harz zwischen 4 und 10 Grad. Auch der Wind bleibt ein Thema: Stürmische Böen sind weiterhin verbreitet möglich, auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst mit schwerem Sturm und örtlichen Orkanböen.

In der Nacht zu Samstag, dem 25. Oktober, bleibt es wechselhaft und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad.

Stürmisches Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Samstag, dem 25. Oktober, lockert sich die Bewölkung leicht auf, gelegentlich kann es regnen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad. Hin und wieder sind Windböen und stürmische Böen zu erwarten. Auf dem Brocken wird mit schweren Sturmböen gerechnet.

In der Nacht zum Sonntag, dem 26. Oktober, gibt es vereinzelte Schauer. Die Tiefstwerte erreichen sieben bis zwei Grad. Weiterhin gibt es Sturmböen auf dem Brocken.