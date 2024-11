Der Tenor Björn Casapietra gastiert mit seinem Weihnachtskonzert in Sachsen-Anhalt. Sein Weg zum erfolgreichen Sänger war kein einfacher als Kind zweier Musikstars.

Björn Casapietra live beim ersten Happy Monday – Wjesola pondzela, einem Fest für die Vielfalt, im April in Bautzen

Halle/MZ - Heute, sagt Björn Casapietra, könne er endlich glücklich sein. Er fühle, gerade zur Zeit, ein Feuer in sich, das auch die Menschen um ihn herum, seine Zuhörer, spüren könnten. Und stolz sei er, dass er auf eigenen Beinen stehe. Selber entscheide, was er mache und was nicht.