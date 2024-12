Halle/Ahrenshoop/MZ - Ahrenshoop hat den Dreh raus. Sehnsuchtsort der Künstler ist das Dorf an der Ostsee seit Jahrzehnten. Auch und insbesondere derer, die an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert haben. Erst im vergangenen Jahr zeigte die Moritzburg gemeinsam mit der Kunsthalle Talstrasse die Ausstellung „Halle am Meer“, die die Künstlerkolonie auf der Halbinsel Fischland-Darß und deren Sommergäste, vornehmlich hallesche Maler, aus anderthalb Jahrhunderten zum Inhalt hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.