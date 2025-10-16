Der Verein „Helle Kammer“, ein Verbund von an Fotografie Interessierten, zeigt im Literaturhaus Halle seine zweite Mitgliederausstellung. Die Kuratoren hatten es nicht leicht.

„Pater Domenicus mit dem Milchtopf“ (Ausschnitt) ist ein Bild aus einer Serie, die das „Helle Kammer“-Vereinsmitglied Gert Kiermeyer 1988 im Berliner St. Joseph-Krankenhaus aufgenommen hat.

Halle/MZ. - Man kann versuchen, einen roten Faden zu finden in der Ausstellung „Helle Kammer – Mitgliederausstellung 02“, die noch bis zum 26. Oktober im halleschen Literaturhaus zu sehen ist. Man kann versuchen, eine Verbindung zwischen 21 Positionen zu finden, zwischen Techniken oder Sujets. Kann man, muss man aber nicht.