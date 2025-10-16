Die vier Städte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland kooperieren seit vielen Jahren. Die Baumpflanz-Challenge, eine Social-Media-Aktion, lässt sie jetzt noch ein Stück weiter zusammenrücken.

Baumpflanz-Challenge gibt in Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland den Anstoß für eine neue Tradition

Nachdem der Arnsteiner Stadtrat den Falkensteiner nominiert hat, wurde in Ermsleben ein Baum gepflanzt. Aber nicht nur: Die Aktion wurde vielmehr genutzt, um sich einander besser kennenzulernen.

Ermsleben/MZ. - Die Stadt Falkenstein, die die Nominierung zur Baumpflanz-Challenge zum Anlass nehmen wollte, das städteübergreifende Miteinander zu stärken, hat den Worten jetzt Taten folgen lassen: Und so steht seit Dienstag nicht nur ein weiterer Baum vor der Stadtkirche St. Sixtus in Ermsleben – eine Rotbuche, um die noch eine Rundbank aufgestellt wird. Unmittelbar nach der Baumpflanzung fand ein erstes Get-together mit Bürgermeistern und Stadtratsmitgliedern aus den Städten Falkenstein/Harz, Arnstein, Aschersleben und Seeland statt. Und es wird nicht das letzte sein.