  4. Social-Media-Trend: Baumpflanz-Challenge gibt in Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland den Anstoß für eine neue Tradition

Die vier Städte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland kooperieren seit vielen Jahren. Die Baumpflanz-Challenge, eine Social-Media-Aktion, lässt sie jetzt noch ein Stück weiter zusammenrücken.

Von Susanne Thon 16.10.2025, 18:35
Nachdem der Arnsteiner Stadtrat den Falkensteiner nominiert hat, wurde in Ermsleben ein Baum gepflanzt. Aber nicht nur: Die Aktion wurde vielmehr genutzt, um sich einander besser kennenzulernen.
Ermsleben/MZ. - Die Stadt Falkenstein, die die Nominierung zur Baumpflanz-Challenge zum Anlass nehmen wollte, das städteübergreifende Miteinander zu stärken, hat den Worten jetzt Taten folgen lassen: Und so steht seit Dienstag nicht nur ein weiterer Baum vor der Stadtkirche St. Sixtus in Ermsleben – eine Rotbuche, um die noch eine Rundbank aufgestellt wird. Unmittelbar nach der Baumpflanzung fand ein erstes Get-together mit Bürgermeistern und Stadtratsmitgliedern aus den Städten Falkenstein/Harz, Arnstein, Aschersleben und Seeland statt. Und es wird nicht das letzte sein.