Bei der Baumpflanzchallenge, die auf Facebook seit Wochen die Runde macht, zeigen nicht nur die Feuerwehren ihr kreatives Talent. Mittlerweile sind auch Vereine und Stadträte nominiert.

Schauspiel statt Löscheinsatz: Wie sich Feuerwehren, Vereine und Stadträte bei der Baumpflanzchallenge präsentieren

Stadtratssitzung in Arnstein mal anders: Die Kommunalpolitiker müssen über eine Baumpflanzung entscheiden und zeigen sich äußert unzufrieden über das kleine Objekt. Im Rahmen ihrer Baumpflanzchallenge kommt dann aber ein größerer Baum in die Erde.

Arnstein/MZ. - Eine Stadtratssitzung der etwas anderen Art haben die Arnsteiner Kommunalpolitiker hinter sich. Mit Melone und Zylinder behütet, trafen sie sich am Fuße der Burg Arnstein. Auf der Tagesordnung nur ein Punkt: eine Baumpflanzung. Doch das von der Verwaltung vorgeschlagene Grün ist mickrig und klein, „eine Krücke“, wie es manch Stadtratsmitglied bezeichnete. Die Verwaltung zeigte sich ratlos, fehle doch das Geld für einen stattlichen Baum. Zum Glück kreuzten zwei Kräuterfrauen den Weg, im Schlepptau ein ansehnlicher Rotdorn. Kurzerhand verhandelten die Räte mit den Damen, kratzen selbst einige Taler zusammen und waren alsbald im Besitz des Baumes. Der ebenso geschwind in die Erde gesetzt wurde.