  4. Handball-Regionalliga Mitte: Sechs Ab- und sechs Zugänge: Mit welchem Kader und welchen Zielen der HCB den Neustart angeht

Drittliga-Absteiger HC Burgenland hat ein (halbes) neues Gesicht bekommen. Vor dem Saisonstart gegen Köthen blickt Tageblatt/MZ auf das Team von Trainer Fabian Kunze.

Von Torsten Kühl 03.09.2025, 16:54
Die Regionalliga-Handballer des HC Burgenland vor der neuen Saison – hinten, v.l.: Trainer Fabian Kunze, Marcel Popa, David Gligic, Marc Godon, Hannes Rabe, Nicolas Neumann, Lenny Leimbach, Felix Oelke, Co-Trainer Stephan Fichtner, Physiotherapeutin Leonie Lorenz; vorn, v.l.: Tim Bielzer, Richard Vogel, Vuk Cetnik, Marian Voigt, Lion Schmidt, Thato Weiß, Almir Osmanhodzic, Laurenz Kröber und Tim Krenz (der mit Torwart Robin Broneske und Moritz Zänker zu den Anschlusskadern gehört). Es fehlen Mirco Fritzsche, Leon Wellner sowie der neue Physiotherapeut Peter Meuschke, der aus Zwenkau gekommen ist.
Plotha/Naumburg. - Neben den beiden Oberliga-Mannschaften der Erwachsenen, den Verbandsliga-Männern sowie vier Nachwuchsteams startet am kommenden Wochenende auch das Flaggschiff des HC Burgenland, die erste Männervertretung, in die neue Handball-Saison.