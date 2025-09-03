Handball-Regionalliga Mitte Sechs Ab- und sechs Zugänge: Mit welchem Kader und welchen Zielen der HCB den Neustart angeht
Drittliga-Absteiger HC Burgenland hat ein (halbes) neues Gesicht bekommen. Vor dem Saisonstart gegen Köthen blickt Tageblatt/MZ auf das Team von Trainer Fabian Kunze.
03.09.2025, 16:54
Plotha/Naumburg. - Neben den beiden Oberliga-Mannschaften der Erwachsenen, den Verbandsliga-Männern sowie vier Nachwuchsteams startet am kommenden Wochenende auch das Flaggschiff des HC Burgenland, die erste Männervertretung, in die neue Handball-Saison.