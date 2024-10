Der in Weimar und Dessau entwickelte Stil gilt als der einflussreichste des 20. Jahrhunderts. Die AfD hält von ihm wenig - der Vorwurf: zu wenig traditionell.

AfD in Sachsen-Anhalt attackiert das Bauhaus als „Irrweg der Moderne“

Das Bild zeigt eines der sogenannten Meisterhäuser in Dessau im typischen Bauhaus-Stil.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts AfD greift den in Mitteldeutschland entwickelten, weltweit einflussreichen Bauhaus-Stil in der Architektur an. Unter dem Titel „Irrweg der Moderne“ fordert die AfD-Landtagsfraktion eine „kritische Auseinandersetzung mit dem Bauhaus“.

Ein entsprechender Antrag wird vom Parlament am Freitag diskutiert. Konkret fordert die AfD, der Landtag möge beim anstehenden Bauhaus-Jubiläum 2025 und 2026 „eine einseitige Glorifizierung“ des Bauhaus-Erbes verhindern. Viele Gebäude im Bauhaus-Stil seien als Bausünden einzustufen, heißt es in der Begründung. „Die Betonung auf Nüchternheit und Minimalismus führte häufig zu unpersönlicher Architektur, die als kalt, abweisend und unattraktiv wahrgenommen wird.“

AfD spricht abfällig von einem weltweiten „Einheitsbrei“

Allerdings lehnt die AfD den Stil nicht nur aus ästhetischen Gründen ab. Das Bauhaus ziele auf eine weltweite „Vereinheitlichung von Kunst und Design“, heißt es im Antrag weiter. Die „globale Verwertung“ erzeuge einen „Einheitsbrei“, der architektonische Traditionen verdränge. „Dies führte zu einer Verwässerung regionaler Eigenheiten und einer Standardisierung von Architektur und Design, die der kulturellen Vielfalt abträglich ist.“

Wie zeitgenössisches Bauen nach dem Willen der AfD aussehen sollte, lässt der Antrag offen. „Ich bin ein Fan der Gründerzeit und des Jugendstils“, sagte AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner am Montag. Beide Stile gehören in die Zeit des Kaiserreichs. Die Nachfrage, ob er ein gelungenes Gebäude nennen könne, das nach 1920 entstanden ist, ließ Kirchner unbeantwortet.

„Hier zeigt die AfD die Fratze des Nationalsozialismus par excellence. Andreas Silbersack (FDP)

Die FDP-Landtagsfraktion reagiert empört auf den Vorstoß. „Hier zeigt die AfD die Fratze des Nationalsozialismus par excellence“, sagte Fraktionschef Andreas Silbersack.

Die NSDAP hatte moderne Kunst verfolgt. Die 1919 gegründete Design- und Architekturschule Bauhaus in Weimar sowie die 1925 entstandene Nachfolge-Einrichtung in Dessau wurde von ihr geschlossen. Im Bereich Kunst, Design und Architektur gilt das Bauhaus heute als die einflussreichste Strömung des 20. Jahrhunderts.