LEIPZIG/MZ. - Es sollte nicht irgendein, schon gar kein nur regional sichtbarer Verlag sein, den der Ex-Chef des DDR-Renommier-Verlages Aufbau, Elmar Faber, 1990 gemeinsam mit seinem Sohn Michael in Leipzig gründete. Es sollte krachen. Und bemerkt werden. Auch mit Namen. „H bei F“, also Christoph Hein bei Faber, „das wäre ein Knaller für die deutsche Verlagslandschaft“, umwarb 1992 der Verleger den Bestsellerautor. Der sollte mit seinen Büchern ganz zu Faber ziehen. So wie Günter Grass zum Steidl Verlag in Göttingen.