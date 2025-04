Halle/MZ. - Die Fans von Horst Lichters populärer Trödelsendung „Bares für Rares“ kennen Waldi Lehnertz bestens: Der Antiquitätenhändler kauft in der Show seit 2013 Kunst und Kuriositäten, dabei wurde er mit seinen kernigen Sprüchen und dem standardmäßigen Einstiegsgebot von „Achtzisch Euro“ zur Kultfigur. Nun veröffentlicht Lehnertz seinen zweiten Roman, den er gemeinsam mit Co-Autorin Miriam Rademacher geschrieben hat. Im Krimi „Mord am Schätztag“ (Rowohlt, 304 Seiten, 14 Euro) muss sein Alter Ego, der Trödelhändler Siggi Malich, einen Mord in seinem eigenen Laden aufklären.

