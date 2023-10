Im März 2024 soll es endlich soweit sein: Das Karls Erlebnisdorf bei Döbeln an der A14 zwischen Leipzig und Dresden eröffnet. Noch ist dafür aber viel Fantasie nötig. Karls-Chef Robert Dahl ist jedoch optimistisch und verrät zudem die ersten Attraktionen.

Hochbetrieb auf Baustelle für Karls Erlebnisdorf in Döbeln: erste Attraktionen stehen fest

Vor allem an der Ostsee gibt es mehrere Karls Erlebnisdörfer - 2024 soll das erste in Sachsen öffnen.

Döbeln/DUR – Am 22. März 2024 um 9 Uhr soll es soweit sein: Das neue Karls Erlebnisdorf im sächsischen Döbeln soll eröffnen. Noch braucht man dafür aber jede Menge Fantasie. Denn das Gelände an der A14 zwischen Leipzig und Dresden ist eine einzige Baustelle. Denn erst seit dem Frühjahr wird überhaupt gebaut.

Zuvor hatte Investor Robert Dahl den Start mehrfach verschieben müssen. Dieses Mal ist er jedoch optimistisch. „Wir müssen uns sputen und sind dabei, das Tempo noch zu erhöhen“, so Dahl gegenüber der „Sächsischen Zeitung.

Karls Erlebnisdorf in Sachsen - erste Attraktionen stehen fest

Dass der Freizeitpark im Namen der Erdbeere innerhalb von nur einem Jahr entsteht, klappe nur, weil Karls an vielen Stellen mit Fertigelementen baue. Neben dem Hauptgebäude seien auch die ersten Nabengebäude schon in Produktion, bei anderen warte man noch auf die Baugenehmigung.

Dahl verriet auch die ersten Attraktionen für den Park in Sachsen. Eine Traktorbahn werde es geben, dazu einen Stall mit Ziegen. Ein Manufakturenmarkt und das Tobeland für Kinder gehören sowieso zum Standard bei den Karls-Dörfern. Was noch gebaut wird, ist geheim. „Für Döbeln haben wir uns aber zwei, drei neue Attraktionen ausgedacht“, sagt Dahl gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Karls Dorf in Döbeln sollte eigentlich schon 2023 fertig sein

Ursprünglich wollte Dahl den Park in Döbeln bereits Ostern 2023 öffnen. Aufgrund der langwierigen Planungsprozesse und Protesten im Ort wurde daraus zunächst der Herbst 2023 und nun Ostern 2024.

Das Erlebnisdorf entsteht direkt an der A14 zwischen Leipzig und Dresden an der Abfahrt Döbeln. Da die Besucher voraussichtlich größtenteils per Auto kommen werden, entsteht ein 3 Hektar großer Parkplatz.