Chef nennt Starttermin für Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Karls will in Bälde ein Erlebnisdorf in Sachsen bauen.

Bitterfeld/MZ - Für das geplante „Erlebnis-Dorf“ von „Karls“ in Mitteldeutschland gibt es jetzt einen Starttermin. Ostern 2023 soll das neue Touristen-Highlight direkt an der A14 bei Döbeln eröffnen. Das verriet Inhaber Robert Dahl am Sonntagabend – und zwar live aus Bitterfeld. Denn eigentlich wollte Dahl von der Ostsee nach Döbeln fahren, schaffte es am Abend staubedingt jedoch nur bis Bitterfeld und sendete so vom Autobahnparkplatz an der A9.

Bisher gibt es sieben Karls-Standorte, vor allem an der Ostsee, aber auch bei Berlin und nahe Magdeburg. Nun will Dahl auch nach Sachsen. Nachdem ein Standort nahe Dresden scheiterte, wird nun bei Döbeln gebaut, genau auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig – und auch aus Halle in nur rund einer Stunde erreichbar.

In „atemberaubenden Tempo“ habe man den Standort an der A14 geplant und 2023 soll es losgehen. „Wir brauchen Bäcker, wir brauchen Manufakturmitarbeiter“, so Dahl. Weiter zählt er Tierpfleger, Gärtner, Verkäufer und Mitarbeiter in der Gastronomie oder sogar Lokomotivführer auf. Man könne sich jetzt schon initiativ bewerben.

Welche Attraktionen und Manufakturen dann entstehen, sei teilweise noch geheim. Erdbeeren will Dahl in Sachsen aber nicht anbauen. Die kämen wie bei all seinen Erlebnis-Dörfern aus Rövershagen bei Rostock.