Investor nennt Eröffnungsdatum für Karls Erlebnisdorf in Sachsen

An der A14 bei Döbeln, auf halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden, soll das nächste Karls Erlebnisdorf entstehen. Der Döbelner Stadtrat stimmte dem Projekt jetzt zu und Investor Robert Dahl nennt ein neues Eröffnungsdatum.

Döbeln/DUR/slo – Der Stadtrat von Döbeln hat dem geplanten „Karls Erlebnisdorf“ an der A14 mit großer Mehrheit zugestimmt. Auf halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden soll der nächste Erdbeer-Freizeitpark entstehen. Investor Robert Dahl nennt ein neues Eröffnungsdatum.

Am Karfreitag, den 22. März 2024, um 9 Uhr, solle es losgehen. „Ich freuen mich auf Döbeln und wir versprechen, dass Karls mit Ideen und Kreativität mithelfen wird, dass die Stadt Döbeln und vor allem die Innenstadt von unserer Ansiedlung mit profitiert“, zitiert die „Leipziger Volkszeitung“ den Investor, dessen Erlebnisdörfer vor allem an der Ostsee die Besucher in Scharen anziehen. Bisher hatte Dahl noch auf einen Start 2023 gehofft.

Bauarbeiten für Karls Erlebnisdorf in Döbeln starten Anfang 2023

Der künftige Erdbeer-Park ist von der Autobahn bereits zu erahnen, denn aktuell graben Archäologen auf der Fläche. Im März 2023 sollen die eigentlichen Bauarbeiten beginnen.

Nach LVZ-Angaben investiert Dahl etwa 20 Millionen Euro in den neuen Park in Sachsen. Dabei wolle das Unternehmen ohne Fremdmittel auskommen, wirbt der Investor und verspricht stattdessen, dass sein Park vor Ort vom ersten Tag an Gewerbesteuern zahlen werde.