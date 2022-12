Kaufhaus Huth, Kinderkaufhaus, Galeria - Wie traurig Halles bekanntester Einkaufstempel Weihnachten feiert

Der jüdische Händler Adolf Huth brachte die amerikanische Kaufhaus-Idee 1928 nach Halle an der Saale. Sein Kaufhaus am Markt überdauerte Krieg und DDR-Mangelwirtschaft, Abriss und Neubau als „Klotz“. Das aktuelle Weihnachtsgeschäft vor der angekündigten Schließung begeht Galeria Kaufhof ohne Tannenbaum und Lametta.

Halle (Saale)/MZ - Die jungen Männer machen kurzen Prozess. Vier Mann, vier Ecken, ein kurzes Rucken und schon landet das große Regal auf einem Rollwagen. „Nachher geht es da hinten weiter“, weist der Vorarbeiter an, auf Englisch. Das letzte Kapitel der knapp hundertjährigen Kaufhausgeschichte in Halle wird von einer internationalen Räumbrigade geschrieben, die durch die beiden großen Häuser am Marktplatz wuselt, während ringsum noch die Reste der Lagerbestände an den Mann und die Frau gebracht werden.