Halle/MZ. - Lichterfelde gehörte noch nicht zu Berlin, als der 14-jährige Bauernsohn Oskar Barnack dort in der Meisterwerkstätte für feinmechanische Instrumente von Julius Lampe seine Feinmechanikerlehre begann. Barnack war ein Naturtalent, und er schaute sich überall um, wo damals an der Zukunft getüftelt wurde. Nach Stationen in Dresden, Glashütte und Wien landete er bei den Zeiss-Werken in Jena, dann holte ihn der Unternehmer Ernst Leitz zu seinen Leica-Werken nach Wetzlar.

