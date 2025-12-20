Im Dezember 1990 erleben Millionen Ostdeutsche eine Premiere. Auf das Weihnachten in Freiheit 1989 folgt endlich eines mit vollen Läden und Brieftaschen voll harter D-Mark.

Fest the West: Das erste Weihnachten mit Westgeld

Halle/MZ. - Edeka ist schon da. Anderswo lockt „Kondi“, eine Art Ost-Aldi. Und die alten DDR-Kaufhäuser! Kaum wiederzuerkennen sind die tristen Warenausgabestationen der Mangelwirtschaft, zumindest von innen. Ein halbes Jahr nach der Währungsunion im Sommer vor 35 Jahren hat sich der Osten Deutschlands in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Fast nichts mehr, was es nicht gibt. Volle Auslagen statt leerer Regale. Verwirrende Vielfalt in mancherorts improvisierten Läden.