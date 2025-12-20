weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Riesiges Logistikzentrum in Sachsen-Anhalt: Hinter den Kulissen von Amazon

75.000 Artikel täglich: Beim Logistikriesen ist vor Weihnachten „Peak Season“. Warum es im 13 Fußballfelder großen Logistikzentrum in Osterweddingen trotzdem ruhig bleibt.

Von Hanna Schabacker 20.12.2025, 06:15
Erstaunlich geordnet: Ein Blick in das Amazon Logistikzentrum in Sülzetal
Erstaunlich geordnet: Ein Blick in das Amazon Logistikzentrum in Sülzetal (Foto: Hanna Schabacker)

Sülzetal/MZ - Wer kurz vor Weihnachten an Paketlogistik denkt, hat wahrscheinlich ein Bild im Kopf: Dauerpiepen, Stau auf der Rampe, überall Eile und Menschen, die gestresst hin und her rennen. Und genau deshalb ist die Überraschung groß, wenn man im Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen (Börde) ankommt: Es ist die sogenannte Peak Season – also die Hochsaison. Trotzdem herrscht in der Halle eine erstaunliche Ruhe.