75.000 Artikel täglich: Beim Logistikriesen ist vor Weihnachten „Peak Season“. Warum es im 13 Fußballfelder großen Logistikzentrum in Osterweddingen trotzdem ruhig bleibt.

Sülzetal/MZ - Wer kurz vor Weihnachten an Paketlogistik denkt, hat wahrscheinlich ein Bild im Kopf: Dauerpiepen, Stau auf der Rampe, überall Eile und Menschen, die gestresst hin und her rennen. Und genau deshalb ist die Überraschung groß, wenn man im Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen (Börde) ankommt: Es ist die sogenannte Peak Season – also die Hochsaison. Trotzdem herrscht in der Halle eine erstaunliche Ruhe.