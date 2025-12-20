Jagd in Sachsen-Anhalt Ab 50 Cent pro Kilogramm: Preise für Wildfleisch fallen vor Weihnachten tief
Kurz vor den Feiertagen sinken die Preise für Wildfleisch in Sachsen-Anhalt mitunter massiv. Grund ist der Erfolg der Jäger. Für die Waidmänner ist das allerdings ein Problem, Verbraucher hingegen können so günstig an einen Festbraten kommen – wenn sie selbst etwas Zeit investieren.
20.12.2025, 06:00
Halle/MZ - Ein Überangebot lässt die Preise für Wildfleisch in Sachsen-Anhalt kurz vor den Feiertagen massiv fallen. Im Dezember gebe es viele Drückjagden, bei denen viel Wild geschossen werde, sagte Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbands, der MZ.