  4. Jagd in Sachsen-Anhalt: Ab 50 Cent pro Kilogramm: Preise für Wildfleisch fallen vor Weihnachten tief

Kurz vor den Feiertagen sinken die Preise für Wildfleisch in Sachsen-Anhalt mitunter massiv. Grund ist der Erfolg der Jäger. Für die Waidmänner ist das allerdings ein Problem, Verbraucher hingegen können so günstig an einen Festbraten kommen – wenn sie selbst etwas Zeit investieren.

Von Max Hunger 20.12.2025, 06:00
Wildbraten ist ein beliebtes Wintergericht. In diesem Jahr ist das Fleisch besonders günstig zu kriegen.
Wildbraten ist ein beliebtes Wintergericht. In diesem Jahr ist das Fleisch besonders günstig zu kriegen. (Foto: Falgowski)

Halle/MZ - Ein Überangebot lässt die Preise für Wildfleisch in Sachsen-Anhalt kurz vor den Feiertagen massiv fallen. Im Dezember gebe es viele Drückjagden, bei denen viel Wild geschossen werde, sagte Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbands, der MZ.