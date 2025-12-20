Christian Lorenz ist Keyboarder bei Deutschlands erfolgreichster Band Rammstein. Auf „Flake feiert wieder Weihnachten“ singt der Tastenmann Lieder zum Fest.

Halle/MZ. - .Er ist der Klassenkasper beim Rockkommando Rammstein, ein spilleriger, nervöser End-Fünfziger, der seine jungen Jahre bei der DDR-Punkcombo Feeling B verbrachte. Christian Lorenz, genannt Flake, wurde später von seinem Gitarristenkollegen Paul Landers zu der Band gelockt, die heute als erfolgreichster deutscher Rockexportartikel gilt. Den harten Hymnen des Sextetts verleiht der gebürtige Berliner mit seinen Tasteninstrumenten etwas Leichtes, Lockeres. Er ist das lächelnde Gesicht der bösen Band und ein Romantiker dazu.