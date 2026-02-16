Was, wenn Europas größter Wärmemotor zusammenbricht? Dank eines riesigen globalen Wärmeförderbands im Atlantik sind hiesige Winter milder als in anderen Regionen gleicher nördlicher Breite – doch das System schwächelt.

Fällt Europas größte Heizung aus, sind kalte Winter in Sachsen-Anhalt das geringste Problem

AMOC-Kollaps und ewiger Winter in Europa? Das Naturphänomen diente Hollywood bereits als Grundlage, doch wie realistisch ist das Horrorszenario – für Mitteldeutschland? Ein Leipziger Wissenschaftler klärt auf.

Halle/MZ - The day after tomorrow – eine Welt im ewigen Eis. Hollywood-Blockbuster oder mögliche Realität? Roland Emmerich ließ sich für seinen eisigen Katastrophenfilm von einem realen Phänomen inspirieren. Dem ein oder anderen mag der Begriff „AMOC“, „Golfstromkollaps“ oder „Eiszeit trotz Klimawandels“ bereits in einer Schlagzeile begegnet sein – die Vorstellung eines drohenden ewigen Winters. Was ist wirklich dran an solchen Szenarien – was ist kreatives Hollywood, was bittere Realität? Und wie wird die mitteldeutsche Region betroffen sein?