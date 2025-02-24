Der Winter kehrt nach Sachsen-Anhalt zurück. Die Plusgrade gehören wieder der Vergangenheit an: Diese Woche startet mit Schneefall und glatten Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Daher ist zum Wochenbeginn vielerorts mit Schneefall zu rechnen, der – außer in der Altmark – am Abend allmählich nachlässt.

Für die anstehenden Rosenmontagsumzüge bedeutet das: Die Narren müssen sich warm anziehen.

Glatte Straßen durch Schneefall und gefrierenden Regen am Montag

Mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee muss verbreitet am Montag, dem 16. Februar, gerechnet werden. Im Harz sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Am Abend lässt der Schneefall laut DWD nach und geht in Regen über.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad Celsius – im Harz zwischen -3 und 0 Grad Celsius. Durch gefrierenden Regen ist den Angaben zufolge Glatteisbildung auf den Straßen nicht ausgeschlossen. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

In der Nacht zu Dienstag, dem 17. Februar, kann es bei dichter Wolkendecke gelegentlich zu leichtem Niederschlag oder Schnee kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu -4 Grad Celsius.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Himmel bleibt stark bewölkt

Auch am Dienstag, dem 17. Februar, klart der Himmel nicht auf. Laut DWD kommt es gelegentlich zu leichtem Regen oder Schneefall. Das Thermometer klettert tagsüber auf bis zu 6 Grad.

Schneefall und wolkenbehangenen Himmel gibt es auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 18. Februar. Die Temperaturen gehen auf bis zu -2 Grad zurück, im Harz bis zu -4 Grad.

Schneefall in Sachsen-Anhalt hält auch zur Wochenmitte an

Am Mittwoch, dem 18. Februar, lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf auf. Bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad kann es zu leichtem Schneefall kommen.

Im Harz bewegen sich die Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad. Lokal kann es am Mittwoch zu Windböen kommen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 19. Februar, sinken die Temperaturen auf bis zu -6 Grad. Örtlich kann es laut DWD Schneeschauer geben.

Eisige Temperaturen in der Nacht zum Freitag

Am Donnerstag, dem 19. Februar, bleibt es bei Temperaturen zwischen -2 und 0 Grad überwiegend trocken.

In der Nacht zu Freitag, dem 20. Februar, wird es bei Temperaturen bis -8 Grad sehr kalt. Es soll jedoch niederschlagsfrei bleiben.