Ein Anruf aus London verändert alles: Für den Schauspieler Thomas Kitsche wurde der Traum vom großen Kino in der Apple-Serie Hijack Realität. Vom Jugendclub des „neuen theaters“ in Halle bis zum eigenen Trailer am Set mit Weltstar Idris Elba – eine Geschichte über Timing, Talent und den Mut, innerhalb von Minuten ein ganzes Leben umzuplanen.

Drei Stunden zum Weltruhm: An der Seite von Superstar Idris Elba

Thomas Kitsche spielt in „Hijack 2“ bei Apple-TV an der Seite von Superstars wie Idris Elba (r.), Toby Jones und Christiane Paul. Seine Rolle als Timo Dönitz passt ihm wie angegossen, denn auch im richtigen Leben ist der gebürtige Hallenser Familienvater.

Halle/MZ. - Es ist Freitagnachmittag gewesen, das weiß Thomas Kitsche noch ganz genau. „Das Telefon klingelt“, erzählt er, „und es ist der Anruf, auf den du gewartet hast.“ London am Apparat. Jemand sagt, „Thomas, du hast den Job.“ Den genauen Wortlaut weiß Kitsche nicht mehr. Aber den Rest: „Du hast drei Stunden Zeit, dich zu entscheiden.“ Als gäbe es noch etwas zu überlegen, wenn einem eine Rolle in einer großen Serienproduktion angeboten wird.