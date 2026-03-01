Nach der Wiedervereinigung prallen zwischen Ost und West Rechtssysteme und Lebensrealitäten aufeinander. Drüben wird Abtreibung verfolgt, hüben ist sie legal. In der Zeit des Übergangs profitieren die alten Länder massiv von der Abwanderung junger Menschen aus der Ex-DDR. Die stand schon vor 1989 lvor einer demografischen Katastrophe. Die nun noch schlimemr ausfällt.

Aufwachsen in den Überresten eines gescheiterten Systems: Die letzten Kinder der DDR erleben die neue Zeit mit großer Selbstverständlichkeit.

Halle/MZ. - Es ist ein Land, aber immer noch eines mit zwei Rechtssystemen. Vier Monate schon sind Ost- und Westdeutschland Ende Februar 1991 wiedervereinigt. Doch noch immer hält das Knirschen und Rütteln an, mit dem sich die Verhältnisse in den beiden so lange getrennten Landesteilen angleichen.