Das Jahr Eins - 35 Jahre deutsche Einheit Die letzten Kinder der DDR: Generation Geburtenknick
Nach der Wiedervereinigung prallen zwischen Ost und West Rechtssysteme und Lebensrealitäten aufeinander. Drüben wird Abtreibung verfolgt, hüben ist sie legal. In der Zeit des Übergangs profitieren die alten Länder massiv von der Abwanderung junger Menschen aus der Ex-DDR. Die stand schon vor 1989 lvor einer demografischen Katastrophe. Die nun noch schlimemr ausfällt.
01.03.2026, 10:00
Halle/MZ. - Es ist ein Land, aber immer noch eines mit zwei Rechtssystemen. Vier Monate schon sind Ost- und Westdeutschland Ende Februar 1991 wiedervereinigt. Doch noch immer hält das Knirschen und Rütteln an, mit dem sich die Verhältnisse in den beiden so lange getrennten Landesteilen angleichen.