80 Stunden, 347 Kilometer, null Schlaf – die Plauenerin Christin Ziehr hat einen neuen Weltrekord im Nonstop-Wandern aufgestellt. Nach ihrem Start in Berlin erreichte die Extremsportlerin am Freitagnachmittag völlig erschöpft, aber glücklich ihre Heimatstadt Plauen – und pulverisierte dabei die bisherige Bestmarke.

Plauen/MZ. - Die Weltrekord-Wanderung dauerte am Ende doch etwas länger als gedacht: Um 15 Uhr kam Wanderweltmeisterin Christin Ziehr am Freitagnachmittag in ihrer Heimatstadt Plauen (Sachsen) an - durchgeschwitzt, erschöpft, aber überglücklich. 80 Stunden zuvor war die Extremläuferin in Berlin gestartet. 347 Kilometer brauchte Ziehr für die Strecke, wobei die genaue Auswertung der Distanz noch aussteht. Es könnte, so deutete es Ziehr am Freitagnachmittag an, auch mehr gewesen sein.

Alten Wanderweltrekord pulverisiert

Die komplette Wanderung hatte die Sächsin nicht geschlafen. Damit hat sie einen neuen Weltrekord im Nonstop-Wandern aufgestellt. Die alte Bestmarke von 302 Kilometern pulverisierte Ziehr dabei.

Das Update postete Christin Ziehr gegen fünf Uhr morgens am 20. Juni - zehn Stunden später kam sie in Plauen an. (Fotos: Christin Ziehr)

Eigentlich war die Ankunft am Freitagmorgen um 9 Uhr geplant. Allerdings kosteten Orientierungsprobleme in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Sportlerin einige Stunden. Gegen fünf Uhr postete Christin über ihren WhatsApp-Kanal: „verlaufen ... brauche etwas länger“. Um 15 Uhr waren die Strapazen dann geschafft. Wie Ziehr bereits am Donnerstag der MZ sagte, wolle sie sich jetzt erst einmal bis Sonntag ausruhen und vor allem: viel schlafen.