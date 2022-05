Wetterzeube muss Müll aus dem Wald räumen

Wetterzeube/MZ - Der Müll in einem Wald bei Wetterzeube, der vor rund zwei Wochen von Unbekannten abgeladen worden ist, soll von der dortigen Gemeinde beräumt werden. Das teilte der Burgenlandkreis jetzt dem örtlichen Ordnungsamt mit. Ein kleinerer Teil des Elektro- und Hausmülls wurde dagegen schon von einer Firma aus der näheren Umgebung entfernt. „Das waren Sachen wie eine Kabeltrommel und ein Sicherungskasten, auf denen ein Aufkleber des Unternehmens zu erkennen war“, erklärte am Mittwoch Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst. Der wirkliche Verursacher konnte aber nicht festgestellt werden. Die Firma hatte den Burgenlandkreis darüber informiert, dass kurz zuvor eine ausländische Familie bei ihr gewohnt habe. Ihr habe er, so der Inhaber, die im Wald aufgefundenen Sachen überlassen. „Aber die waren nicht einmal bei uns gemeldet“, so Kraneis, „und als die Familie keine Miete gezahlt habe, habe der Firmenchef sie rausgeworfen. Als Rache haben die dann den Müll wohl in den Wald abgeladen.“ Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister kann nun nicht verstehen, warum die Gemeinde Wetterzeube sich darum kümmern soll. „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma überhaupt nichts damit zu tun hat? Wer würde denn zur gleichen Zeit am selben Ort ähnlichen Müll mit dazulegen?“, fragt sich Kraneis. Hätte das Unternehmen zugegeben, dass es sich ursprünglich um ihre Teile gehandelt habe, hätte man unbürokratisch zusammen mit Gemeindearbeitern den Müll entfernt und es wäre gut gewesen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<