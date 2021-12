Unbekannte zerstören Obstbäume in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ - „Es ist schade um die schönen Obstbäume“, sagt Christine Iser fassungslos. Die stellvertretende Bauamtschefin der Stadt Hohenmölsen wartet mit traurigen Neuigkeiten auf: Vor wenigen Wochen sind vier junge Obstbäume an der Köttichauer Straße von einem oder mehreren Unbekannten mutwillig zerstört worden. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet, den Schaden beziffert die Verwaltung auf 3.500 Euro.

Die zerstörten Bäume wurde mit 14 weiteren Birnen-, Apfel- und Kirschbäumen vor vier Jahren als Ausgleichsmaßnahme an der Köttichauer Straße gepflanzt. Der Grund: 2016 wurde die Lindenstraße in Hohenmölsen umfassend saniert, in diesem Zuge mussten 42 Linden in der Allee gefällt werden, wie Christine Iser erklärt. Als Auflage der Naturschutzbehörde mussten 22 neue Linden in der Straße gepflanzt werden, zusätzlich mussten in der Wilhelm-Külz-Straße auf einer Fläche von 500 Quadratmetern Büsche und in der Köttichauer Straße 18 Obstbäume neu angepflanzt werden. Letztere wurden in den vergangenen vier Jahren „gehegt und gepflegt“ und hatten sich gut entwickelt, wie die stellvertretende Bauamtsleiterin sagt.

Obstbäume in Hohenmölsen zerstört: Eine gezielte Tat?

Doch nun wurden vier von ihnen „plattgemacht“, die Krone abgeschlagen. Die Tat soll sich rund um den 21. November ereignet haben. Die Stadt glaubt, dass es sich um eine gezielte Tat gehandelt hat. Die Bäume seien 1,80 Meter groß gewesen und hätten einen Umfang von rund 20 Zentimeter gehabt. „Um sie zu zerstören, braucht man ein Beil oder anderes Werkzeug“, sagt Christine Iser, weshalb sie nicht daran glaubt, dass die Tat zufällig und im Affekt, sondern gezielt geschah.

Die zerstörten Obstbäume werden indes ersetzt. Laut Christine Iser sollen im Frühjahr 2022 vier neue Bäume gepflanzt werden.