Die Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt läuft schleppend. In Nebra im Burgenlandkreis zeigt sich: Wer arbeiten will, kann das oft nicht. Und die, die einen Job haben, werden dringend gebraucht.

Arbeit oder Bürgergeld? So sieht es bei den Ukrainern in Nebra nach zwei Jahren aus

Die Arbeit in der Jugendherberge Nebra lenkt Natalie Kuzina sich von der Situation in ihrer Heimat ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nebra/MZ. - Scheibe für Scheibe wandert der Käse auf die silberne Platte. Es ist Nachmittag in der Jugendherberge Nebra (Burgenlandkreis) und Natalie Kuzina bereitet das Abendessen für mehrere Schulklassen vor. Die Ukrainerin arbeitet in der Küche. Kochen, Backen, Spülen - das ist, was die gelernte Köchin gut kann, was sie gern macht. „Ich mag die Arbeit hier“, sagt die 42-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht.