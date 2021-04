Neues Leben für historisches Haenel-Klavier: Das Schwein mit Saiten

Naumburg/Eisenberg - Im Russischen gibt es ein Sprichwort: Eine Frau ohne Sorgen kauft sich ein Schwein. Irina Krümmling erzählt dies mit einem Lächeln. Die Pianistin sitzt am Steuer ihres Autos auf dem Rückweg nach Naumburg. Im thüringischen Eisenberg hat sie ihr „Schwein“ besucht. Dieses hat weiße und schwarze Tasten, Saiten, einen Körper aus Nussbaum-Holz und kam im Jahr 1872 in den Räumen der Naumburger Klavierfabrik Haenel zur Welt. „Schwein zu haben, ist im Russischen nicht so positiv gemeint, denn man hat ja viel Arbeit mit ihm“, erklärt die Musikerin weiter. Einige Anstrengungen hat die gebürtige Russin bereits ...

Ihr Schwein beziehungsweise Klavier steht seit den Sommermonaten in der Werkstatt von Thomas Hanf in Eisenberg. Der Klavierbaumeister führt in dritter Generation das 1919 gegründete Familienunternehmen, das sein Großvater Kurt Hutzelmann einst gegründet hatte. Hier dreht sich alles um die Reparatur von Klavieren und Flügeln. In zwei Geschäften in Weimar und Jena werden Instrumente verkauft. Der Bau eigener Klaviere wurde indes bereits in den 1980er-Jahren aufgegeben.

In der Werkstatt im Erdgeschoss mit Blick auf den Innenhof liegt das Haenel-Klavier in mehrere Teile zerlegt. Auf einer Werkbank hat die Mechanik ihren Platz gefunden, gegenüber steht der Rahmen mit den Saiten. Die Zeit hat an dem Instrument ihre Spuren hinterlassen. „Es fehlen einige Saiten. Hammerköpfe werden wir neu befilzen müssen. Und dann sollte das Klavier neu reguliert werden. Der Rahmen ist hingegen noch gut in Schuss“, sagt Thomas Hanf. Zu den Kunden des Unternehmens, das sechs weitere Mitarbeiter beschäftigt, zählen Privatleute und öffentliche Einrichtungen wie Schulen. An einer Wand der Werkstatt hängen zahlreiche Schilder von Klavierherstellern. Darunter auch eines mit der Aufschrift „F. Haenel Sohn Naumburg“.

Welche Rolle Architektur- und Umwelthaus spielt

Wie Irina Krümmling zu dem historischen Klavier gekommen ist, ist eine Geschichte, in der sich Zufälle nahezu schicksalhaft verbinden. Die Pianistin spielte gemeinsam mit Claudia Wahlbuhl zur Eröffnung des Architektur- und Umwelthauses in Naumburg im April 2013. An jenem Ort, in dem die Familie Haenel lebte und die ersten Klaviere produzierte. Zugleich suchte die Pianistin nach einem Klavier für ihren Unterricht. „In Eulau wurde ich bei einer Familie fündig“, erzählt Irina Krümmling. Es war jenes Haenel-Klavier aus dem Jahr 1872.

Die Naumburgerin beschäftigte sich mit der Geschichte des Unternehmens, nahm eine CD mit Werken Naumburger Komponisten auf, darunter von Luise Haenel de Cronenthal, Tochter des Fabrikgründers, die im 19. Jahrhundert zu einer der angesehensten Komponistinnen zählte.

Doch die ersten Sorgen mit ihrem „Schwein“ begannen, als das Instrument im Ratskeller abgestellt war. Zwei Medaillen, die an dem Klavier angebracht waren, wurden gestohlen. Sie bezeugten, dass das Instrument auf der Weltausstellung in Wien prämiert worden war. Zwei ähnliche Medaillen entdeckt Irina Krümmling in der Werkstatt in Eisenberg, in dem das Klavier bis voraussichtlich November zur Reparatur verbleiben wird.

Passenden Ort für Klavier noch gesucht

Aktuell sucht die Musikerin einen Ort für das Instrument, das viele Geschichten erzählen könnte. Einen Ort, an dem auch kleine Konzerte möglich sind. „Angelehnt an die Reihe ’Orgel Punkt Zwölf’ würde ich gern regelmäßig eine halbe Stunde darauf für ein Publikum spielen“, berichtet die Naumburgerin. In Verbindung steht sie dafür auch mit der Naumburger Stadtverwaltung, die kürzlich den Kontakt zwischen ihr und einem Moskauer Antiquitätenhändler schloss. Dieser wollte mehr über Haenel wissen, denn in seinem Besitz befindet sich ein Klavier aus der Naumburger Fabrik.

Klavierbaumeister Thomas Hanf zeigt Irina Krümmling ein Hebelglied des Klaviers.

Schnitzerei am Haenel-Klavier