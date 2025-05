Weißenfels/MZ - Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Weißenfels ist ein Elektrofahrrad im Wert von rund 2.700 Euro gestohlen worden. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mitteilte, hatte der Besitzer am Montagnachmittag den Diebstahl festgestellt und angezeigt. Demnach hatte er bemerkt, dass die Tür zu seinem Kellerabteil offenstand und darin nur noch sein durchtrenntes Fahrradschloss vorgefunden. Polizeibeamte nahmen am Tatort eine Spurensicherung vor und leiteten Ermittlungen ein. Nach dem Fahrrad werde gefahndet.