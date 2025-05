In den 1970er Jahren ließ er der Liebe wegen die mecklenburgische Heimat hinter sich. Die Sturheit packte er in den Koffer. Glücklicherweise, wie sich bald herausstellte: In Barleben, am Stadtrand von Magdeburg, begann Klaus Olbricht seine berufliche Laufbahn, die rückblickend beinahe märchenhaft klingt, ihm aber Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen abverlangte.

Als ungelernter Produktionsarbeiter fing er im VEB Elektromotorenwerk Barleben an und büffelte nach Schichtende an der Abendschule, um den Abschluss als Facharbeiter nachzuholen. Weil ihm der noch nicht ausreichte, absolvierte er ein Fernstudium. Seinem Betrieb blieb der Diplomingenieur für Technische Kybernetik treu und ließ ihn auch dann nicht im Stich, als dessen Fortbestehen nach der Wende auf der Kippe stand.

Gemeinsam mit drei Kollegen und einer Kollegin entschied er, das Unternehmen zu kaufen, obwohl das finanzielle Risiko schwer abzuschätzen war. „Wir wussten, was wir können, und hatten Vertrauen in unsere Produkte, die weltmarktfähig waren“, sagt Klaus Olbricht, der heute Inhaber der Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH ist. Die Entscheidung, den Schritt in die Selbständigkeit zu gehen, sieht er als die größte Herausforderung seines Berufslebens. „Plötzlich war ich meines eigenen Glückes Schmied. Das hat alles verändert.“

Nach einem wirklich schwierigen Start in den 1990er Jahren ging es bergauf. Das Buchholzrelais, eine elektrische Schutzeinrichtung für Transformatoren, wird bis heute produziert. „Wir beliefern aktuell Kunden in 80 Ländern“, sagt Klaus Oblricht. „Mittlerweile kann man sagen, es gibt keinen Transformatoren-Hersteller und keinen Energieversorger auf dieser weiten Welt, der den Namen EMB nicht kennt.“

Den Namen Klaus Olbricht kennt man definitiv in der Wirtschaft Sachsen-Anhalts, denn seit 2007 ist er Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK). Als solcher hat er die Nöte anderer Unternehmerinnen und Unternehmer im Blick, weiß aber auch um deren Stärken. „Wir haben tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Sachsen-Anhalt und wirklich gute Produkte. Das gibt mir bei allen derzeitigen Sorgen Grund zur Zuversicht“, sagt er und fügt augenzwinkernd an: „Auch über Durststrecken kann ein bisschen Sturheit hinweghelfen.“

Industrie- und Handelskammer Magdeburg - IHK Magdeburg