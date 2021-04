Mein Vater war Chefkoch des Ex-Präsidenten: Sushi mit Buddha in Teuchern

Teuchern - Eine Vietnamesin führt seit fünf Jahren ein Asia-Lokal in Teuchern. Warum sie in der Stadt eine zweite Heimat gefunden hat.

Kieu Trang Bùi serviert in ihrem Lokal „Asia Lotus“ in Teuchern frisches Sushi.

Das Geheimnis eines guten Sushi-Gerichts kennt sie genau. „Die Zutaten müssen frisch und von hochwertiger Qualität sein“, sagt Kieu Trang Bùi. Seit fünf Jahren betreibt die gebürtige Vietnamesin mit ihrem Mann das Restaurant „Asia Lotus“ in der Teucherner Innenstadt. Auf dem Menü: knuspriges Hühnchen, sautierte Garnelen, Pangasiusfilet, Rind-und Schweinefilet in exotischen Soßen. Besonders beliebt sind jedoch die verschiedenen Sushi-Gerichte mit Lachs-, Thunfisch-, Avocado oder Krabbenfüllung.

„Wir bieten einen Mix aus den leckersten Gerichten der asiatischen Küche an“, beschreibt die 36-Jährige ihre Menükarte. Spezialität des Hauses: flambierte Ente, die im heißen Pfännchen serviert wird. „Viele Besucher kommen aber auch wegen der Cocktails, die ich selbst kreiert habe“, lacht Bùi. Zutaten wie Guaven-, Litschi- und Blutorangensaft sorgen für den exotischen Kick in den Getränken.

„Mein Vater war Chefkoch des früheren Vietnamesischen Präsidenten gewesen“

Die Liebe zum Kochen wurden ihr schon in die Wiege gelegt. „Mein Vater war Chefkoch des früheren Vietnamesischen Präsidenten gewesen“, verrät Bùi. Bis er 1988 als einer von tausenden Vertragsarbeitern in die DDR zog. „Neben der Abenteuerlust lockte ihn damals der gute Verdienst“, so Bùi.

„Denn in Vietnam sei der Lohn trotz der guten Anstellung gering gewesen. Später zog auch ihre Mutter nach Riesa nach - und Bùi wuchs mit ihren Geschwistern bei den Großeltern in Hanoi auf. „Materiell waren wir gut versorgt“, erinnert sich die junge Frau. „Meine Großeltern schenkten mir eine liebevolle Kindheit. Doch die Nähe zu meinen Eltern fehlte all die Jahre.“ Mit 20 Jahren kam Bùi schließlich selbst nach Deutschland und arbeitete im Restaurant ihrer Eltern in Leipzig.

Was sie schließlich nach Teuchern verschlagen hat

Was sie schließlich nach Teuchern verschlagen hat? „Als unser Sohn geboren wurde, wollten mein Mann und ich auf eigenen Beinen stehen. Weil uns der Anfahrtsweg zur Arbeit ins Leipziger Zentrum mit 45 Minuten zu lang war, haben wir uns nach geeigneten Räumlichkeiten in einer kleineren Stadt umgesehen.“ Als der Vorbesitzer des „Asia Lotus“ sein Restaurant 2015 wegen Personalmangel aufgab, nutzte das Paar seine Chance und mietete die Räumlichkeiten.

„Anfangs hatte ich Zweifel, ob wir hier genug Kundschaft haben werden“, so Bùi. „Aber als mir die Stadtverwaltung hier sofort einen Kindergartenplatz für unseren Sohn anbot, fiel die Entscheidung für Teuchern.“ Inzwischen ist sie in der Stadt heimisch geworden. „Ich fühle mich reich beschenkt. Wir haben inzwischen zwei Kinder, eine Arbeit und sind gesund.“

„Wenn ich zu Hause bin, werde ich wie eine Prinzessin behandelt“

Nur ihre Oma in Hanoi vermisst die Vietnamesin manchmal. „Normalerweise besuche ich sie jedes Jahr“, sagt Bùi und lacht: „Wenn ich zu Hause bin, werde ich von Freunden, Nachbarn, Verwandten wie eine Prinzessin behandelt.“ Aber in diesem Jahr musste sie die Reise wegen Corona stornieren. Immerhin sei die Kundschaft ihrem Lokal während der Pandemie treu geblieben. „In den ersten zwei Wochen des Lockdowns kam zwar fast niemand zu uns. Aber danach lief es wieder an und die Kunden nahmen sich ihre Speisen mit nach Hause.“

Inzwischen ist das Lokal fast genauso gut besucht, wie in der Zeit vor Corona. Neben Familien- Firmen- und Geburtstagsfeiern bietet die Gastwirtin auch einen Catering-Service zum Abholen an. Bereits jetzt sind die ersten Bestellungen für Silvester eingegangen. „Wir sind froh, dass wir hier wirklich viele Stammkunden gewinnen konnten“, lacht Bùi.

Vielleicht liegt es auch daran, dass Buddha seine schützende Hand über das Lokal hält. Denn eine Statue der Göttlichkeit steht in dem Restaurant und Bùi stellt jeden Morgen frische Wasserschälchen davor. Ein Ritual, dass sie aus ihrer Heimat übernommen hat. „Es gibt mir Kraft und ich gehe gestärkt in den Tag.“ (mz)