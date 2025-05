Volle Notaufnahmen und überlastete Rettungsdienste: Auch in Sachsen-Anhalt ist die Notfallrettung am Limit.

Halle/MZ. - Schwere Unfälle, Herzinfarkte oder Vergiftungen: Die Notfallversorgung in den Kliniken Sachsen-Anhalts hat sich verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt der „Qualitätsreport 2024“ des Medizinischen Dienstes (MD), der am Freitag in Magdeburg vorgelegt wurde. Die Kontrollen in Krankenhäusern hätten „erstmals keine Auffälligkeiten“ gezeigt, sagt MD-Vorstandsvorsitzender Jens Hennicke. „Aus den Vorjahren wissen wir aber um die Herausforderungen, die vor allem aus einem Mangel an Fachpersonal resultieren.“ Die Notaufnahmen sind überfüllt, Rettungsdienste überlastet.