Schkeuditz/MZ - Hunderte DHL-Mitarbeiter haben an einem von Europas größten Frachtdrehkreuzen die Arbeit niedergelegt. Am Freitagvormittag versammelten sich rund 200 Beschäftigte am Paketzentrum des Airports Leipzig/Halle, um ihre Forderung nach höheren Löhnen durchzusetzen. Zum Beginn der Nachtschicht am späten Abend rechnete die Streikleitung vor dem Wochenende mit 1.500 Streikenden.