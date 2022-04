Keine Quarantänekontrollen im Burgenlandkreis: Bankrotterklärung in der Corona-Pandemie?

Weissenfels/MZ - Die Kreisverwaltung „macht einen Strich“, verkündete Landrat Götz Ulrich (CDU) am Dienstag bei einer digitalen Corona-Pressekonferenz. Nach „zwei Jahren Dauerstress für die Bevölkerung und die Mitarbeiter des Gesundheitsamts und anderer Ämter“ gebe es nun „grundlegende Änderungen“, so der Landrat. Konkret bedeutet dies, dass der Kreis keine Quarantäne- und Genesenenschreiben mehr verschickt. Den Nachweis einer Genesung bekomme man in den Apotheken, so Götz Ulrich. Nichtsdestotrotz gilt weiter eine Allgemeinverfügung, nach der sich Corona-Infizierte eigenständig in Isolation begeben müssen. Mit dem allgemeinen Ende der Quarantänepflicht ab 1. Mai wird diese auch im Burgenlandkreis entfallen.