Der Burgenlandkreis hat in absehbarer Zeit weniger als 150.000 Einwohner

Das Statistische Landesamt hat das Jahrbuch 2021 veröffentlicht. Was es über den Burgenlandkreis verrät und wo es besondere Dramatik gibt.

Die Zahl der Hochzeiten im Burgenlandkreis ist in etwa konstant geblieben.

Zeitz/MZ - Das Jahr 2036 dürfte für den Burgenlandkreis ein schmerzhaftes Jahr werden - zumindest was die Bevölkerungszahl anbelangt. Denn in jenem Jahr wird die Zahl der Einwohner erstmals die 150.000 unterschreiten. So lesen sich die Voraussagen im Statistischen Jahrbuch des Landes Sachsen-Anhalt für 2021. Das Jahrbuch ist soeben erschienen, nennt aber im Wesentlichen Zahlen für das Jahr 2020.