Deiche im Burgenlandkreis müssen dringend saniert werden

Zeitz/Weissenfels/MZ - Die Gesamtlänge aller Deiche im Burgenlandkreis beträgt circa 53 Kilometer. Davon entsprechen etwa 20 Kilometer dem aktuellen Stand der Technik, wie Landrat Götz Ulrich (CDU) im Kreistag informierte. Weitere 22 Kilometer erfüllten zwar bereits die Anforderungen an den Hochwasserschutz, doch bestehe bei ihnen „noch Anpassungsbedarf“.

Aber auf elf Kilometern Deichlänge gebe es laut Götz Ulrich „einen dringenden Sanierungsbedarf“. Als Grund für noch nicht abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen benannte er die „oft fehlenden Baugestattungen“ von Anwohnern, was auch der Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalts (LHW), Burkhard Henning, in der Vergangenheit als ein Problem genannt hat. Das betreffe an der Saale den Neubau des Deiches bei sowie an der Weißen Elster den Deichbau zwischen

und Ostrau. Insgesamt seien im Burgenlandkreis von 2002 bis 2021 durch den LHW sowie den Städten und Gemeinden rund 39,4 Millionen Euro für Maßnahmen zum Hochwasserschutz investiert worden.