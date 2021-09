Brücke über den Zellschenbach in Teuchern wird wegen Sanierung gesperrt

Die Brücke über den Zellschenbach in Teuchern wird ab Dienstag, 5. Oktober für den Verkehr gesperrt.

Teuchern/MZ/ari - Die Brücke über den Zellschenbach in Teuchern wird ab Dienstag, 5. Oktober für den Verkehr gesperrt. Darüber hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises am Mittwoch informiert. Der Grund für die Sperrung: Die alte Brücke wird abgerissen und in mehreren Bauabschnitten ein Neubau errichtet. Bauherr ist die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis zum 8. Juli kommenden Jahres dauern.

Wie der Landkreis weiter informierte, wird der Verkehr ab der Bundesstraße 91 über Deuben, Naundorf, Knoten Theißen, und die B 180 auf die Landesstraße 190 und zurück geführt. Die Verbindung zwischen der Straße nach Trebnitz und Unterm Berge wird halbseitig gesperrt. In diesem Bereich wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt.