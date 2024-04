Eigentlich bräuchte der abstiegsgefährdete HFC akut einen neuen Sportchef. Auf welches Modell der Vorstand stattdessen setzen will.

Der Vorstand um Präsident Jürgen Fox möchte künftig näher an die Mannschaft rücken.

Halle (Saale)/MZ - Das Schreckenswort „Regionalliga“ will den Verantwortlichen des Halleschen FC verständlicherweise immer noch nicht so wirklich über die Lippen gehen. „Das sprechen wir nicht so gerne aus“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Muth im MZ-Gespräch.