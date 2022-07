Aufregung in Bornitz: Fassungslos nach Traktorklau direkt an der Bundesstraße

Direkt an der Bundesstraße in Bornitz sind drei große Zugmaschinen gestohlen worden. Die Polizei setzt bei der Spurensuche sogar Hubschrauber ein.

Großer Schock in der Firma Milde in Bornitz: Am Mittwochabend wurden zwei solcher Traktoren und ein kleinerer gestohlen.

Bornitz/MZ - Spektakulär und dreist war dieser Diebstahl in Bornitz: Drei hochmoderne Traktoren der Marke Deutz sind am späten Mittwochabend in Bornitz gestohlen worden. „Ich kann es immer noch nicht fassen, das ist in unserer 60-jährigen Firmengeschichte ein einmaliger Vorgang“, sagt Thomas Milde, geschäftsführender Inhaber am Hauptsitz in Gebenbach bei Amberg. Er beziffert den entstandenen Schaden auf rund 400.000 Euro.