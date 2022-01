53-jähriger Mann mit Axt erschlagen

In einem Garten nahe des Bahnhofs in Weißenfels ist am Mittwochabend ein 53-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Laut Oberstaatsanwaltschaft Naumburg ist er mit einer Axt erschlagen worden.

Verdächtiger gefasst

Noch am Abend sei ein 23-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei dem jungen Mann soll es sich nach MZ-Informationen um den Sohn der Lebensgefährtin des 53-Jährigen handeln. Mit näheren Angaben zu Ablauf und Hintergründen der Tragödie halten sich die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei mit Verweis auf mögliches Täterwissen bislang zurück.