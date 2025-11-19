Weil die Scheibe während der Fahrt beschlug, soll eine Opel-Fahrerin am Mittwoch einen jungen Mann angefahren haben. Der wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber abtransportiert.

Wittenberg/MZ - Am Mittwoch kam es um 9:04 Uhr in Wittenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 33-jährige Fahrerin eines Opels die Dessauer Straße aus Richtung Christuskirche in Richtung Hafenbrücke. Während der Fahrt beschlug plötzlich die Frontscheibe des Fahrzeugs.

Nach eigenen Angaben versuchte die Fahrerin, die Scheibe freizuwischen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über eine Verkehrsinsel und erfasste einen 19-jährigen Fußgänger, der an der Straße wartete, um diese zu überqueren. Der junge Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Dessauer Straße war infolge des Unfalls zwischen der Hermann-Kürschner-Straße und Neun Linden von 10:05 Uhr bis 10:19 Uhr voll gesperrt.