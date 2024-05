Gefährliche Körperverletzung Mit Bierflasche auf Kopf geschlagen: Zwei Personen in Freibad in Sülzetal verletzt

Am Herrentag ist es in einem Freibad in Sülzetal in der Börde zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Unbekannte schlugen unter anderem einem Mann mit einer Bierflasche auf den Kopf.