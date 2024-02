Nach einem Unfall auf der B71 zwischen Hauptbahnhof und Damaschkeplatz in Magdeburg ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staut sich.

Achtung, Autofahrer auf B71 in Magdeburg! Stau nach Unfall im Baustellenbereich

Nach einem Unfall auf der B71 in Magdeburg hat sich ein Stau gebildet.

B71/Magdeburg/DUR. - Auf der B71 in Magdeburg hat sich am Dienstagnachmittag zwischen Hauptbahnhof und Damaschkeplatz in Richtung Salzwedel ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach seien zwei Autos im Baustellenbereich zusammengestoßen. Dabei sei ein Auto gegen die rechte Leitplanke geprallt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Der Verkehr staut sich den Angaben zufolge "massiv".

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.