Brandstiftung Magdeburg Unbekannte zünden Sperrmüll an - mehrere Mieter im Krankenhaus

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Dequeder Straße in Magdeburg Sperrmüll angezündet. Mehrere Mieter kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Mehr als 20 Rettungskräfte waren im Einsatz.