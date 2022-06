Zwei Anhänger voller Stroh brennen im Zeitzer Ortsteil Mahlen

Mehrere Ortswehren sind am Freitagabend im Einsatz. Ursache des Feuers und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Der Brand zweier Anhänger voller Stroh musste in Mahlen von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zeitz/MZ - In Mahlen, Zeitzer Ortsteil von Kayna, standen zwei Anhänger voller Stroh lichterloh in Flammen. Der Alarm ging um 19.37 Uhr bei der Feuerwehr ein. Wie der Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz René Heinrich sagt, war die Erstmeldung „Großbrand einer Scheune in Mahlen“. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass zwei aneinandergekoppelte Anhänger, die mit Stroh beladen waren, brannten.