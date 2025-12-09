Zurück in den Guide Michelin? Welche Pläne es für Droyßiger Restaurant gibt

Katrin Pauli ist die neue Betreiberin des Schlossrestaurants in Droyßig, hier mit Ralf Kannegießer (r.) und Heiko Arnhold.

Droyssig/MZ. - Die neue Pächterin der Gaststätte im Kavaliershaus am Schloss in Droyßig heißt Katrin Pauli. Die 60-jährige Naumburgerin löst damit Michael Siebert ab, der sich nicht mehr bei der Gemeinde Droyßig beworben hatte. „Ich kenne unseren Küchenmeister Ralf Kannegießer seit 30 Jahren. Ich habe hier selber schon viel gefeiert, unter anderem meine Silberhochzeit“, erzählt Pauli, die zum 1. Januar 2026 die Geschäfte im Landhaus Schloss Droyßig übernehmen wird.