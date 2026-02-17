40 Jahre Zeitzer Carnevalsverein Zum Jubiläum kehren die Zeitzer Lästerschwestern zurück
Drei Generationen der Familie Knöchel halten dem ZCV die Treue. Mit 68 Jahren steigt Ruth Knöchel noch einmal in ihre Paraderolle und steht mit ihrer Lästerschwester auf der Bühne. Wie alles begann.
17.02.2026, 16:37
Zeitz/MZ. - An diesem Abend schmeißt sich Ruth Knöchel noch einmal in ihr schickes grünes Kleid. Gemeinsam mit Petra Brumeisl tritt sie als Lästerschwester bei der Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre ZCV in den Klinkerhallen auf. Der alte Schlager Hallo again ertönt, denn eigentlich hat sich das Duo schon zur Ruhe gesetzt.