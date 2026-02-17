Drei Generationen der Familie Knöchel halten dem ZCV die Treue. Mit 68 Jahren steigt Ruth Knöchel noch einmal in ihre Paraderolle und steht mit ihrer Lästerschwester auf der Bühne. Wie alles begann.

Drei Generationen in grün weiß: Chiara und Bianka Kohl, Ruth Knöchel halten seit vielen Jahren dem ZCV die Treue und tanzen, lästern und heiraten einen Prinzen.

Zeitz/MZ. - An diesem Abend schmeißt sich Ruth Knöchel noch einmal in ihr schickes grünes Kleid. Gemeinsam mit Petra Brumeisl tritt sie als Lästerschwester bei der Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre ZCV in den Klinkerhallen auf. Der alte Schlager Hallo again ertönt, denn eigentlich hat sich das Duo schon zur Ruhe gesetzt.